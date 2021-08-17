Пентагон увеличит количество военных США в Кабуле до 4 тысяч
Там рассказали, что американцы держат связь с талибами по вопросам обеспечения безопасности в аэропорту Кабула.
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До конца сегодняшнего дня численность воинского контингента США в афганской столице превысит четыре тысячи человек. Об этом в ходе брифинга в Пентагоне заявил генерал Хэнк Тейлор.
"До конца сегодняшнего дня на месте, в Кабуле, будет более четырёх тысяч военных", — сказал он.
По его словам, за минувшие сутки из международного аэропорта Кабула вылетело семь военных рейсов, забрав в общей сложности около 800 пассажиров, 165 из которых — американцы. Он также добавил, что военнослужащие не подвергались атакам талибов, а военачальники поддерживают с ними контакт по вопросам безопасности в воздушной гавани и её окрестностях.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, объявив о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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