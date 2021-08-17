Пентагон увеличит количество военных США в Кабуле до 4 тысяч

До конца сегодняшнего дня численность воинского контингента США в афганской столице превысит четыре тысячи человек. Об этом в ходе брифинга в Пентагоне заявил генерал Хэнк Тейлор.

"До конца сегодняшнего дня на месте, в Кабуле, будет более четырёх тысяч военных", — сказал он.

По его словам, за минувшие сутки из международного аэропорта Кабула вылетело семь военных рейсов, забрав в общей сложности около 800 пассажиров, 165 из которых — американцы. Он также добавил, что военнослужащие не подвергались атакам талибов, а военачальники поддерживают с ними контакт по вопросам безопасности в воздушной гавани и её окрестностях.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.