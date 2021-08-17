"Локомотив" может приобрести второго за месяц футболиста ЦСКА

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении полузащитника столичного ЦСКА Константина Марадишвили. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, в контракте 21-летнего футболиста с армейским клубом указана возможность выкупа за десять миллионов евро. Соглашение Марадишвили с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года.

Сообщается, что сторона полузащитника недовольна действующим контрактом с красно-синими, согласно которому он получает 300 тысяч евро в год. В случае отказа ЦСКА повысить зарплату игрок хотел бы сменить команду.

Марадишвили может стать вторым воспитанником ЦСКА, перешедшим в "Локомотив" в ходе летнего трансферного окна. В начале августа железнодорожников усилил полузащитник Наир Тикнизян.