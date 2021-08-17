"Локомотив" может приобрести второго за месяц футболиста ЦСКА
Ранее состав железнодорожников пополнил воспитанник армейского клуба Наир Тикнизян.
Фото © ПФК ЦСКА
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении полузащитника столичного ЦСКА Константина Марадишвили. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, в контракте 21-летнего футболиста с армейским клубом указана возможность выкупа за десять миллионов евро. Соглашение Марадишвили с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года.
Сообщается, что сторона полузащитника недовольна действующим контрактом с красно-синими, согласно которому он получает 300 тысяч евро в год. В случае отказа ЦСКА повысить зарплату игрок хотел бы сменить команду.
Марадишвили может стать вторым воспитанником ЦСКА, перешедшим в "Локомотив" в ходе летнего трансферного окна. В начале августа железнодорожников усилил полузащитник Наир Тикнизян.
Марадишвили дебютировал за основную команду ЦСКА в июле 2019 года. Всего он провёл за клуб 48 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Рыночная стоимость защитника оценивается в два с половиной миллиона евро.
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