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"Локомотив" может приобрести второго за месяц футболиста ЦСКА

Ранее состав железнодорожников пополнил воспитанник армейского клуба Наир Тикнизян.

17 августа, 15:16
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении полузащитника столичного ЦСКА Константина Марадишвили. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, в контракте 21-летнего футболиста с армейским клубом указана возможность выкупа за десять миллионов евро. Соглашение Марадишвили с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года.

Сообщается, что сторона полузащитника недовольна действующим контрактом с красно-синими, согласно которому он получает 300 тысяч евро в год. В случае отказа ЦСКА повысить зарплату игрок хотел бы сменить команду.

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Марадишвили может стать вторым воспитанником ЦСКА, перешедшим в "Локомотив" в ходе летнего трансферного окна. В начале августа железнодорожников усилил полузащитник Наир Тикнизян.

Марадишвили дебютировал за основную команду ЦСКА в июле 2019 года. Всего он провёл за клуб 48 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Рыночная стоимость защитника оценивается в два с половиной миллиона евро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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