Facebook удалит все аккаунты "Талибана" и запретит связанный с ним контент

"Талибан" находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, мы запретили ему (пользоваться. — Прим. Лайфа) нашими сервисами в соответствии с нашей политикой против опасных организаций", — сказал изданию CNBC представитель компании.

Он добавил, что Facebook собирается удалить учётные записи, ведущиеся талибами или от их имени, а также профили, в которых есть высказывания в поддержку данного движения. В соцсети даже создали специальную группу, члены которой следят за тематическими постами, картинками, видео и другим контентом и удаляют его в случае необходимости. При этом в компании пока не решили, что делать, если талибы станут официальными властями в Афганистане.