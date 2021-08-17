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Facebook удалит все аккаунты "Талибана" и запретит связанный с ним контент

Данное решение принято в связи с тем, что организация признана в США террористической и находится под санкциями.

17 августа, 15:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Американская компания Facebook приняла решение о запрете контента, связанного с радикальным исламским движением "Талибан"*. Это касается самой социальной сети Facebook, а также Instagram и мессенджера WhatsApp, которыми владеет компания.

"Талибан" находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, мы запретили ему (пользоваться. — Прим. Лайфа) нашими сервисами в соответствии с нашей политикой против опасных организаций", — сказал изданию CNBC представитель компании.

Он добавил, что Facebook собирается удалить учётные записи, ведущиеся талибами или от их имени, а также профили, в которых есть высказывания в поддержку данного движения. В соцсети даже создали специальную группу, члены которой следят за тематическими постами, картинками, видео и другим контентом и удаляют его в случае необходимости. При этом в компании пока не решили, что делать, если талибы станут официальными властями в Афганистане.

Талибы в Афганистане пообещали не атаковать американских военных

Талибы в Афганистане пообещали не атаковать американских военных

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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