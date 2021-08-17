Санкт-Петербург, Москву и Казань свяжут высокоскоростной магистралью

К 2035 году добраться от одного крупного российского города до другого можно будет не более чем за 12 часов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

"К 2035 году будут достигнуты следующие прогнозные результаты: <...> возможность перемещения между всеми городами РФ с населением более 100 тысяч человек в течение не более 12 часов", — говорится в документе.

Стратегия также предполагает введение в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Казань. Дорога должна объединить крупные агломерации европейской части РФ и создать тем самым зоны двухчасовой доступности. Кроме того, документ предусматривает увеличение пропускной способности Восточного полигона до 240 миллионов тонн к 2035 году.