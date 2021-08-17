Российский посол рассказал о "звенящей тишине" в Кабуле

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в столице Афганистана на второй день прихода талибов* к власти окончательно воцарилась "звенящая тишина", а выстрелы прекратились.

"В городе вторые сутки подряд стоит звенящая тишина, ни одного выстрела. Это после того, как талибы, войдя, объявили в первую ночь комендантский час", — заявил он в эфире "России-24".

Между тем в "Твиттере" объявился первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он напомнил, что является временным главой государства в соответствии с афганской конституцией. Салех призвал местное население не признавать власть талибов и присоединяться к движению сопротивления. Сам он, по его заверению, из страны не сбегал и продолжает находиться в осаждённом "Талибаном" Афганистане.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.