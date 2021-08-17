Вице-президент Афганистана объявил себя и.о. главы государства

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства и сейчас связывается с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой. Такая запись появилась во вторник на его странице в "Твиттере".

"Согласно чётким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности", — написал он.

Вместе с тем политик призвал население сопротивляться захватившему власть "Талибану"*.

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдалённо не похожи на Вьетконг. В отличие от США и НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению", — добавил Салех.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.