Политолог оценил перспективы отношений России и Афганистана при талибах

К власти в Афганистане в конечном итоге, вероятно, придут те люди, которые в дальнейшем смогут выстроить нормальные отношения с Россией, США и другими странами. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.

"Ясно, что талибы (движение "Талибан"*. — Прим. Лайфа) взяли власть в Афганистане. Но талибы — это движение широкое, и там возможны различные фракции, которые реально могут управлять и влиять на политику, в том числе и внешнюю. И для нас принципиально важно, кто это будет", — отметил Подберёзкин.

По его словам, в ближайшее время в Афганистане будет определён лидер и, уже исходя из этого, станет понятно, какая из ветвей этого движения встанет у власти. Политолог считает, что победу одержат те, кто в дальнейшем сможет выстроить отношения с США и Россией.

"Я полагаю, что у нас может сложиться система взаимоотношений с новым руководством, которая позволит избежать конфликтов. Хотя ситуация сама по себе сложная, потому что тогда талибы должны будут отказаться от агрессивных идей экспансии идеологии на территорию стран ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. — Прим. Лайфа). Условие только одно — чтобы они не вмешивались в дела союзников по ОДКБ", — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.