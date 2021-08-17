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Российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили полёт над Японским морем

Отмечается, что самолёты курсировали над нейтральными водами на протяжении девяти часов.

17 августа, 14:32
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12361706@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря", — сообщили в ведомстве и уточнили, что продолжительность полёта составила порядка девяти часов.

Ранее в России впервые поднялся в воздух серийный Ми-8 для спецназа. Это произошло ровно спустя 60 лет после первого старта "оригинального" вертолёта. Теперь летательный аппарат может летать на 30 км/ч быстрее, чем раньше.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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