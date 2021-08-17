Российские бомбардировщики Ту-95МС выполнили полёт над Японским морем

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря", — сообщили в ведомстве и уточнили, что продолжительность полёта составила порядка девяти часов.

Ранее в России впервые поднялся в воздух серийный Ми-8 для спецназа. Это произошло ровно спустя 60 лет после первого старта "оригинального" вертолёта. Теперь летательный аппарат может летать на 30 км/ч быстрее, чем раньше.