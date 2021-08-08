Британцы высмеяли "перехват" истребителями двух российских Ту-142
У подданных Соединённого Королевства есть идеи, чем бы стоило заняться вооружённым силам страны.
Фото © Минобороны РФ
Статья о "перехвате" двух российских противолодочных самолётов Ту-142 британскими истребителями "около воздушного пространства Соединённого Королевства" вызвала бурю эмоций у читателей The Daily Mail. Согласно сообщению, о нарушении границ ведомство не заявляло. Истребители Typhoon просто следили за российскими воздушными судами.
Большая часть ироничных комментариев была адресована тому, что службы могли бы лучше в это время следить за Ла-Маншем, который то и дело пересекают нелегальные мигранты. "Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок, которые никто не остановит", — написали подписчики.
"Русские упускают одну хитрость с полётами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль", — иронизировали другие. Нашлись и те, кто прямо указал на неуместность слежки в данной ситуации: "Район интересов... Так-то это не наше воздушное пространство".
Ранее в пресс-службе российского Севфлота рассказали, что Ту-142 провели в воздухе около 12 часов в рамках командно-штабной тренировки с кораблями СФ в Северо-Восточной Атлантике. "Полёт дальних противолодочных самолётов проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики", — пояснили в военном ведомстве.
Комментариев: 0