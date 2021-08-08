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Британцы высмеяли "перехват" истребителями двух российских Ту-142

У подданных Соединённого Королевства есть идеи, чем бы стоило заняться вооружённым силам страны.

8 августа, 03:29
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12132925@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Статья о "перехвате" двух российских противолодочных самолётов Ту-142 британскими истребителями "около воздушного пространства Соединённого Королевства" вызвала бурю эмоций у читателей The Daily Mail. Согласно сообщению, о нарушении границ ведомство не заявляло. Истребители Typhoon просто следили за российскими воздушными судами.

Большая часть ироничных комментариев была адресована тому, что службы могли бы лучше в это время следить за Ла-Маншем, который то и дело пересекают нелегальные мигранты. "Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок, которые никто не остановит", — написали подписчики.

"Русские упускают одну хитрость с полётами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль", — иронизировали другие. Нашлись и те, кто прямо указал на неуместность слежки в данной ситуации: "Район интересов... Так-то это не наше воздушное пространство".

Минобороны показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем

Минобороны показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем

Ранее в пресс-службе российского Севфлота рассказали, что Ту-142 провели в воздухе около 12 часов в рамках командно-штабной тренировки с кораблями СФ в Северо-Восточной Атлантике. "Полёт дальних противолодочных самолётов проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики", — пояснили в военном ведомстве.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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