Посол РФ в Кабуле рассказал об итогах встречи с талибами
По словам Дмитрия Жирнова, представители движения заявляют о дружественном подходе к России.
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Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал об итогах встречи с представителями движения "Талибан"*. По его словам, беседа прошла позитивно и конструктивно, талибы в очередной раз гарантировали безопасность российского диппредставительства.
"Это были представители старшего звена талибов в городе, которые принимали капитуляцию остатков самораспустившихся афганских национальных сил безопасности", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Талибские представители сказали, что у движения "Талибан" самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства".
Жирнов также заявил, что российские дипломаты связывались с представителями дипмиссии США: они находятся в аэропорту и работают там.
"Мы сегодня звонили в американское посольство туда (в аэропорт. — Прим. Лайфа). Нужный человек подошёл к телефону, и мы всё, что нужно нам было с ними сверить, сверили. Всё нормально. Они не то чтобы ждут рейса, чтобы улететь, они просто переехали туда в какие-то помещения", — отметил дипломат.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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