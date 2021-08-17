Посол РФ в Кабуле рассказал об итогах встречи с талибами

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал об итогах встречи с представителями движения "Талибан"*. По его словам, беседа прошла позитивно и конструктивно, талибы в очередной раз гарантировали безопасность российского диппредставительства.

"Это были представители старшего звена талибов в городе, которые принимали капитуляцию остатков самораспустившихся афганских национальных сил безопасности", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Талибские представители сказали, что у движения "Талибан" самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства".

Жирнов также заявил, что российские дипломаты связывались с представителями дипмиссии США: они находятся в аэропорту и работают там.

"Мы сегодня звонили в американское посольство туда (в аэропорт. — Прим. Лайфа). Нужный человек подошёл к телефону, и мы всё, что нужно нам было с ними сверить, сверили. Всё нормально. Они не то чтобы ждут рейса, чтобы улететь, они просто переехали туда в какие-то помещения", — отметил дипломат.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.