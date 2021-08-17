Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ на 2022 год

Рособрнадзором утверждено расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников в 2022 году. В пресс-службе ведомства сообщили, что школы в рамках установленных сроков самостоятельно определят конкретные даты для каждого класса и предмета.

Отмечается, что образовательные организации, как и раньше, сами определят необходимость введения ВПР для оканчивающих 10-е и 11-е классы. При этом у 11-классников проверочные работы должны будут пройти по тем предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. Также в 2022 году семиклассники впервые будут сдавать ВПР по двум обязательным предметам и двум выбранным случайно.