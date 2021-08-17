Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ на 2022 год
У выпускников экзамены должны будут пройти по тем предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Рособрнадзором утверждено расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников в 2022 году. В пресс-службе ведомства сообщили, что школы в рамках установленных сроков самостоятельно определят конкретные даты для каждого класса и предмета.
1–25 марта.
- 10-е классы — география.
- 11-е — история, биология, география, физика, химия и иностранные языки (английский/немецкий/французский).
15 марта — 20 мая.
- Ученики всех классов каждой параллели 4–8-х классов — проверочные работы по русскому языку и математике.
- Четвероклассники — русский язык, математика, окружающий мир.
- Пятиклассники — биология, история.
- Параллели 6–8-х классов — история, биология, география, обществознание.
- 7–8-е классы — история, биология, география, обществознание, физика.
- 8-е классы — история, биология, география, обществознание, физика, химия.
1 апреля — 20 мая.
- 7-е классы — иностранные языки (английский/немецкий/французский).
Отмечается, что образовательные организации, как и раньше, сами определят необходимость введения ВПР для оканчивающих 10-е и 11-е классы. При этом у 11-классников проверочные работы должны будут пройти по тем предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. Также в 2022 году семиклассники впервые будут сдавать ВПР по двум обязательным предметам и двум выбранным случайно.
Ранее стало известно, что новый учебный год в российских школах и вузах начнётся в очном формате.
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