Кабмин направит более 21 миллиарда рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Мишустин отметил, что это дополнительные средства к 254 миллиардам, которые уже были выделены в текущем году.
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Правительство РФ дополнительно выделит более 21 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребёнка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей. Это дополнительные средства к 254 миллиардам, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации", — сказал он на заседании кабмина.
Ранее Лайф писал о том, что выплаты на школьников уже получили родители 19,4 миллиона детей. В Минтруде напомнили, что подать соответствующее заявление можно на портале госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.
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