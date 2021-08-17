"Ростех" создаст комиссию для расследования катастрофы Ил-112В в Подмосковье

Корпорация "Ростех" создаст специальную комиссию для расследования катастрофы Ил-112 в районе подмосковной Кубинки. В неё войдут специалисты авиастроительных заводов и НИИ, сообщается в телеграм-канале предприятия.

"Ростех" создаёт внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии опытного образца самолёта Ил-112В, который потерпел катастрофу сегодня в Подмосковье", — говорится в сообщении.