"Ростех" создаст комиссию для расследования катастрофы Ил-112В в Подмосковье
По предварительным данным, лайнер упал из-за проблем с двигателем, члены экипажа погибли.
Место крушения Ил-112В. Видео © LIFE
Корпорация "Ростех" создаст специальную комиссию для расследования катастрофы Ил-112 в районе подмосковной Кубинки. В неё войдут специалисты авиастроительных заводов и НИИ, сообщается в телеграм-канале предприятия.
"Ростех" создаёт внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии опытного образца самолёта Ил-112В, который потерпел катастрофу сегодня в Подмосковье", — говорится в сообщении.
Напомним, катастрофа Ил-112В произошла сегодня днём при заходе на посадку на аэродром Кубинка. Экипаж успел доложить диспетчеру о возгорании, после чего самолёт резко накренился вправо и рухнул в лес. Все находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли.
Комментариев: 0