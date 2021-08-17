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"Ростех" создаст комиссию для расследования катастрофы Ил-112В в Подмосковье

По предварительным данным, лайнер упал из-за проблем с двигателем, члены экипажа погибли.

17 августа, 09:45

Место крушения Ил-112В. Видео © LIFE

Корпорация "Ростех" создаст специальную комиссию для расследования катастрофы Ил-112 в районе подмосковной Кубинки. В неё войдут специалисты авиастроительных заводов и НИИ, сообщается в телеграм-канале предприятия.

"Ростех" создаёт внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии опытного образца самолёта Ил-112В, который потерпел катастрофу сегодня в Подмосковье", — говорится в сообщении.

Лайф публикует первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье

Лайф публикует первые фото с места крушения Ил-112В в Подмосковье

Напомним, катастрофа Ил-112В произошла сегодня днём при заходе на посадку на аэродром Кубинка. Экипаж успел доложить диспетчеру о возгорании, после чего самолёт резко накренился вправо и рухнул в лес. Все находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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