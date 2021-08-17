В России продлили льготную семейную ипотеку до конца 2023 года
Отмечается, что по решению правительства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, что действие льготной семейной ипотеки продлевается до конца 2023 года. Теперь она будет распространяться на семьи с одним ребёнком.
"Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца", — сказал он.
Кстати ранее Лайф рассказывал, что Центробанк ужесточил условия по выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом. Для ссуд с первоначальным взносом 15–20% надбавки по кредитам, выданным заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение платежа по кредиту к доходу заёмщика) до 30%, увеличатся с 20 до 50 процентных пунктов. А свыше 80% — с 80 до 100 процентных пунктов.
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