Деприватизация с расчётом: Кому выгоден отказ от прав собственности на квартиру В то время как одни россияне берут ипотеку, другие ради выгоды передают свою недвижимость государству. Кто и зачем это делает — разбирался Лайф. 15 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Некоторое время назад такие явления, как расприватизация и деприватизация (то есть возврат государству квартир, полученных в порядке приватизации), были единичными случаями, но в настоящее время процесс стал приобретать всё более активный характер. И причин тому несколько.

Чтобы не содержать собственность

Пандемия оставила очень многих россиян если не без средств к существованию, то с вынужденными долгами. После того как закончился период моратория на их взыскание, такие граждане столкнулись с требованиями погасить задолженность не только перед банками, но и перед коммунальщиками. Оплата всё возрастающих счетов за коммунальные и иные услуги, которые оказывает управляющая компания (замена приборов учёта воды, электроэнергии и тепла, капремонт и вывоз мусора), осуществляется за счёт собственников. И, конечно, никто не отменял обязанность уплачивать растущие налоги на имущество. Но если должники живут только за счёт случайных заработков, то формально и взять с них нечего, кроме разве что квартиры.

Если в допандемийные времена выселение из единственного жилья было нонсенсом, то сейчас судебная практика идёт в противоположном направлении — квартиру за долги отобрать можно, это разрешил Конституционный суд РФ (постановление от 26.04.2021 г.). Поэтому, как бы необычно не выглядел добровольный отказ от собственного жилья в пользу государства, для некоторых россиян это единственный шанс не остаться на улице, а продолжать проживать в той же квартире, но уже по договору социального найма. Само собой, и за деприватизированное жильё надо вносить плату за потреблённые ресурсы (по счётчикам), но, как показывает практика, это в разы меньше, чем платит собственник.

— Я предпенсионер, и ещё до пандемии оплата за квартиру забирала у меня почти треть моего месячного дохода, — рассказывает москвичка Оксана Павловна. — Сейчас, после деприватизации, я как наниматель плачу ежемесячно 516 рублей за квартиру в 75 метров. И в моей платёжке нет графы "за капремонт" (соседи платят за него ежемесячно 2600 рублей). А ещё я не плачу ежегодный налог (порядка 12 тысяч рублей). Наследников у меня нет, и, понимая, что квартира и так в итоге достанется государству, я решила, что нет смысла нести дополнительные расходы.

Не безумие, а здравый расчёт

Однако не только одинокие граждане идут по пути деприватизации. Несмотря на то что многие россияне считают отказ от собственности на квартиру и возврат её государству настоящим безумием, ряд профессионалов рынка недвижимости полагает, что в некоторых случаях вариант проживания в квартире на условиях соцнайма может решить не только проблемы с дорогим содержанием недвижимости.

Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

— Сейчас большое количество заявлений на деприватизацию подаётся от тех, кто живёт в старых многоквартирных домах, включённых в план реновации, которая уже началась не только в Москве, но и в других регионах РФ, — рассказывает риелтор Галина Смирнова. — Дело в том, что при расселении квартир, находящихся в муниципальной собственности, новое жильё дают исходя из социальных норм, и это могут быть квартиры, большие по площади, чем те, которые получают расселяемые собственники.

Так и случилось у москвичей Владимира и Натальи, которые жили в двухкомнатной приватизированной квартире в старом многоквартирном доме. Владимир работает юристом и поэтому проявляет профессиональный интерес к законодательству. Когда он узнал, что дом, в котором он проживает с женой и двумя детьми, может быть включён в программу реновации, то быстро разобрался в новых возможностях. Владимир понял, что при переселении из старой квартиры его семья может претендовать на двушку примерно такой же площади, а вот если приватизацию отменить, то ситуация будет иная, ведь по социальным нормам семье Владимира полагается квартира большей площади. Мужчина решил воспользоваться возможностью и оперативно собрал все необходимые документы для возврата своей приватизированной квартиры государству. В итоге через полтора года Владимир по реновации был переселён из своей двухкомнатной квартиры площадью 33 метра в трёхкомнатную 79-метровую.

— Конечно, если бы Владимир оставался собственником той квартиры, которую расселили по программе реновации, то ни о какой трёшке он бы не мог и мечтать, — замечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Однако не стоит упускать из виду то, что приватизировать новую квартиру у него не получится, так как закон допускает приватизацию только один раз в жизни. А значит, он сам и его дети смогут пользоваться полученной квартирой как наниматели, но без права её продать, подарить или завещать.

Владимир о последствиях отказа от собственности знает, но считает, что в его случае это был единственный вариант начать жить в просторном жилье и платить за его содержание меньше, чем собственники, поэтому он сделал свой выбор.

— Раньше я рассматривал варианты с ипотекой, но потенциально большие платежи и длинный срок кредитования меня не устраивали, так как не оставалось достаточно средств на нормальную жизнь семьи, — поясняет Владимир. — К тому же я не уверен, что через несколько лет ситуация с оплатой содержания недвижимости в Москве не изменится в худшую сторону, а платить за кредит и обязательную страховку, а также оплачивать налоги и капремонт мне видится менее целесообразным, чем откладывать деньги детям на образование.

Авторы Максим Греков