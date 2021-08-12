Штрафной репост: Как теперь наказывают за публикацию экстремистских материалов Российские пользователи Интернета рискуют быть привлечёнными к ответственности за репосты, сделанные много лет назад. Почему так происходит и как избежать наказания — разбирался Лайф. 11 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Начиная с июля нынешнего года в России резко ужесточилось законодательство в области пользования социальными сетями и Интернетом в целом. Речь идёт о запрете публикаций с символикой и высказываниями, которые на территории РФ признаны экстремистскими. Как сообщают юристы и правозащитники, некоторые граждане уже получили официальные вызовы к правоохранителям, где на них сразу составляют протоколы об административных правонарушениях, вменяя в вину публикации и репосты с запрещённой информацией, даже если этим записям добрый десяток лет. Такая ситуация возникла в связи с началом действия ряда новых нормативных документов.

В частности, в период с 15 июля по 30 июля 2021 года Генпрокуратура и Минюст несколько раз обновили списки "нежелательных организаций" и реестр иноагентов, деятельность которых признана экстремистской. А соответственно, возникли основания для привлечения к ответственности тех россиян, которые публиковали или делали перепосты информации от попавших в эти списки, — за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ, ст. 280 УК РФ). То есть получается, что цитата какого-либо "нежелательного" политического деятеля или организации, опубликованная несколько лет назад, может сейчас стать основанием для привлечения к ответственности? С одной стороны, кажется, что это противоречит положениям статьи 54 Конституции РФ, в которой говорится, что закон не имеет обратной силы и никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Но юристы считают иначе.

— Нет, не противоречит, — уверен заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Дело в том, что в случаях, когда речь идёт о правонарушениях в связи с публикациями или размещением информации во всемирной Сети — это так называемые длящиеся правонарушения, по ним сроки давности привлечения к ответственности возникают с момента установления факта. То есть не в день и час публикации, а тогда, когда правоохранители зафиксировали обнаружение информации. Отсюда и опасность для гражданина быть привлечённым за "старый репост".

Но как определить, кто именно выложил в Сеть репост или запись экстремистского характера, ведь многие публикаторы скрывают свои настоящие имена или вообще действуют с фейковых аккаунтов?

Дело техники

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— К сожалению, некоторые россияне действительно почему-то считают, что если они не "вживую", а где-то на "просторах Интернета" оставили запись, которая может быть истолкована как экстремистская, или выполнили перепост чужого сомнительного высказывания, да ещё сделали это с фейковой страницы в соцсетях, то им ничего не грозит. Но на самом деле это не так, — утверждает полковник юстиции Алексей Птицын. — Объективная реальность такова, что современные технологии позволяют вычислять, с какого именно устройства было отправлено то или иное сообщение, а дальше установить автора труда не составляет.

Стоит принимать во внимание, что теперь просто за публикацию запрещённого логотипа или символа грозит штраф от одной до трёх тысяч рублей либо арест до 15 суток с конфискацией "предмета нарушения". При этом грань между тем, какая публикация попадает под состав правонарушения, а какая — нет, очень тонкая.

Например, "иностранных агентов" упоминать и цитировать можно, но только с указанием, что это их, а не ваше мнение. Однако не стоит забывать, что как только источник информации из "агентов" перекочевал в список "нежелательных организаций", то с этого момента упоминать название организации можно, а вот публиковать и цитировать её материалы, разносить в любом облике ссылки на ресурсы (сайты, YouTube или телеграм-каналы, паблики, чаты и т.д.) законом запрещается. И если "поймают" на распространении, то на первый раз, скорее всего, удастся отделаться административкой, а вот повтор деяния может инициировать уголовное дело. И дальше — как решит суд: либо штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до четырёх лет.

Контроль мысли

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Важно понимать, что, несмотря на то что в законодательстве РФ нет прямой ответственности за репосты, "привлекают" юридически — за возбуждение вражды посредством публикации высказываний. А уголовное дело сразу может быть возбуждено по факту распространения экстремистских материалов, если они включены в соответствующий перечень. То есть если в пылу интернет-спора либо в ответ на какое-либо нелицеприятное высказывание кого-либо вы на эмоциях начинаете "оперировать", например, высказываниями нацистов, то вне зависимости от того, в каком контексте они используются, суд может признать ваши высказывания экстремистскими.

— Как показывает практика, сейчас суды придерживаются мнения, что каждый пользователь всемирной Сети несёт персональную ответственность за ту информацию, которую он размещает, — пояснила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Тому, кто публикует призывы и высказывания, за которые предусмотрена уголовная ответственность, либо постит, например, мем с запрещённым изображением, стоит отдавать себе отчёт в том, что при взаимодействии с правоохранительной и судебной системами представить всё как шутку не получится. Поэтому стоит помнить, что всемирная Сеть — это публичное пространство, которое требует контроля за мыслями, которые вы туда вкладываете.

Как обезопасить себя

Большинство специалистов по интернет-безопасности считают, что вариантов подстраховаться от привлечения к ответственности за прошлые печатные слова и репосты всего два и они оба небезупречны. Первый — просто удалить все свои старые аккаунты и создать новые. А после этого добавлять всех друзей и приятелей заново и вручную, анализируя их страницы (если подозрительные — себе не добавлять).

Главная проблема, что если у заново добавленных друзей на страницах сохранятся перепосты вашего старого контента, то вопросы возникнут к обоим.

Второй способ — более трудоёмкий. Он потребует вручную провести ревизию всех личных страниц в социальных сетях и избавиться от контента, который может попасть под запрет, а также от "друзей", которые распространяют нежелательную информацию. Если вы сделали это до того, как правоохранители предъявили официальные претензии, то никакого наказания не последует, так как уже не будет состава правонарушения. Однако и при "ручном мониторинге" есть два неприятных момента: во-первых, вы можете что-то пропустить, а во-вторых — остаётся проблема с "друзьями", которые у себя сохранили перепост вашего старого сообщения. Если он не удалён, то правонарушение всё равно присутствует, соответственно, ответственность за него может наступить и для того, кто когда-то опубликовал, и для того, кто в текущем моменте эту информацию демонстрирует в публичном доступе.

Авторы Максим Греков