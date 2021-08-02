Хозяева двора: Могут ли жильцы выгонять "чужих" с детских площадок Если детская площадка находится около дома, то можно ли оттуда выгонять "чужаков" или это доступное для всех общественное пространство? Разбирался Лайф. 1 августа, 21:40 6894 6894 Фото © Shutterstock

Видео, запечатлевшее, как женщина в Санкт-Петербурге пыталась выгнать нескольких детей с ограниченными возможностями с детской площадки, стало хитом Интернета. После скандала дама поспешила оправдаться: мол, просто присутствие десятка чужих детей напугало её внучку. Она оговорилась, дескать, не видит проблем, чтобы на детской площадке гуляли дети-инвалиды со своими мамами, но возражает против того, чтобы к ним во двор на прогулку приводили группы из расположенных неподалёку детского сада и развивающего центра, а именно оттуда, как выяснилось, пришли воспитатели с детьми.

Ситуацией даже заинтересовались правоохранительные органы, которые решили проверить все обстоятельства дела на предмет нарушения правовых норм. Однако пока проверка ещё идёт. Даже юристы разделились во мнении, имели ли право воспитатели приводить детей во двор этого дома.

По мнению заведующего Западной коллегией адвокатов города Москвы Александра Инютина, однозначно имеют такое право. Ведь дворовая территория — это место общего пользования, и, соответственно, дети могут играть в любом дворе при условии, что в него имеется свободный доступ.

— Если проход на данную площадку не ограничен специальными ограждениями, то любой ребёнок может там спокойно гулять и играть. Такое право нашим детям гарантирует Конституция РФ, — подчёркивает он.

И действительно, разве не является априори понятным, что детей из двора выгонять нельзя? Но ведь, согласно статье 36 Жилищного кодекса, придомовая территория принадлежит его жильцам на праве совместной собственности. Это право по умолчанию есть только у собственников квартир того дома, который примыкает к указанной территории. А границы участка должны быть определены и занесены в единый государственный реестр недвижимости. Конечно, детская площадка — это не сам земельный участок, а то, что на нём находится: горка, качели, лавочки и т.д. Принадлежность площадки зависит от того, на чьей территории она находится. То есть формально в большинстве случаев детская площадка — это тоже общая собственность жильцов дома. Однако не всё так просто.

— На практике очень часто земельные участки под многоквартирными домами и прилегающая к ним территория находятся в муниципальной собственности, более того, на несколько таких домов может быть одна детская площадка. Тогда к таким объектам доступ разрешён всем (ст. 262 Гражданского кодекса), — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Узнать о том, кому принадлежит детская площадка, можно из публичной карты Росреестра.

Получается, что, для того чтобы ребёнку поиграть в соседнем дворе, нужно знать, кто собственник площадки, а если жители, то спрашивать у них разрешение?

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— Нет, это делать необязательно. Ведь если собственники квартир в доме приняли решение, что они ограничивают доступ к своему двору (это должно быть закреплено в официальном протоколе собрания собственников многоквартирного дома согласно правилам статьи 44 Жилищного кодекса РФ), то они должны позаботиться о возведении соответствующего ограждения определённой территории, и на это действие необходимо согласование муниципалитета, — поясняет адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Только после выполнения всех строительных мероприятий в силу статей 304 и 305 Гражданского кодекса доступ к детской площадке для людей, не проживающих в доме, может быть ограничен. Если никакого специального ограждения нет, то по умолчанию собственники разрешают допуск к площадке всем желающим.

Выпроваживать силой кого-либо с площадки возле своего дома ни один собственник права не имеет, для этого владельцу недвижимости, который решил, что кто-то находится на территории общедомовой собственности незаконно, потребуется обратиться в органы правопорядка. И ещё арендаторы недвижимости пользуются точно такими же правами доступа к инфраструктуре дома и его территории, как и собственники, включая право находиться на детских площадках, даже если не принимали участия в их оборудовании, обязанности участвовать в содержании общей собственности у них нет.

Авторы Максим Греков