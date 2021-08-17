Политолог скептически оценил заявление Байдена о выводе войск США из Афганистана

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов скептически оценил заявление президента США Джо Байдена о готовности подвергнуться критике за решение вывести войска из Афганистана. Он отметил, что в стране обыватели и эксперты более мягко относятся к любым шагам американского лидера, чем к действиям его предшественника Дональда Трампа.

"Симпатизирующие Байдену постараются найти оправдания действиям американского президента, не исключаю, что даже появится инициатива выдвинуть Джо Байдена на Нобелевскую премию мира. Для американского обывателя всегда найдётся пара-тройка аргументов, оправдывающих Байдена и его поражение в Афганистане", — объяснил политолог в беседе с RT.

Это сильно контрастирует с деятельностью бывшего президента США Дональда Трампа. Его шаги во внешней политике активно критиковались большинством американских журналистов, которые оскорбляли главу государства, напомнил политолог. Вместе с тем Шаповалов считает, что решение Байдена может иметь далекоидущие последствия для Афганистана и всего региона. В частности, возможно создание зоны постоянной нестабильности.