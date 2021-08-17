Политолог скептически оценил заявление Байдена о выводе войск США из Афганистана
Такой шаг американского лидера может иметь далекоидущие последствия для страны и региона в целом, уверен он.
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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов скептически оценил заявление президента США Джо Байдена о готовности подвергнуться критике за решение вывести войска из Афганистана. Он отметил, что в стране обыватели и эксперты более мягко относятся к любым шагам американского лидера, чем к действиям его предшественника Дональда Трампа.
"Симпатизирующие Байдену постараются найти оправдания действиям американского президента, не исключаю, что даже появится инициатива выдвинуть Джо Байдена на Нобелевскую премию мира. Для американского обывателя всегда найдётся пара-тройка аргументов, оправдывающих Байдена и его поражение в Афганистане", — объяснил политолог в беседе с RT.
Это сильно контрастирует с деятельностью бывшего президента США Дональда Трампа. Его шаги во внешней политике активно критиковались большинством американских журналистов, которые оскорбляли главу государства, напомнил политолог. Вместе с тем Шаповалов считает, что решение Байдена может иметь далекоидущие последствия для Афганистана и всего региона. В частности, возможно создание зоны постоянной нестабильности.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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