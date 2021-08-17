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Тела пропавшего диджея и его друзей найдены в Волге

Из реки также подняли катер, на котором они находились в момент столкновения с баржей.

17 августа, 14:56

В акватории Волги, неподалёку от речного вокзала Самары, найдены затонувший катер и тела троих человек. По предварительным данным, это известный самарский диджей Павел Майский (Павел Юдин) и двое его друзей, пропавшие 15 августа после столкновения с баржей. Тело ещё одного пассажира катера сейчас ищут.

Тела пропавшего диджея и его друзей найдены в Волге.

Видео с места поисков © LIFE

Напомним, что в прошлое воскресенье 35-летний Юдин после выступления на базе отдыха попросил своих друзей приехать за ним на катере и отвезти в Самару. Примерно в 21:30 на большой скорости они столкнулись с баржей, гружённой песком. Затонувший катер, а также тела четверых пассажиров — самого диджея и Дмитрия Ашаева, Станислава Кривоносова и Евгения Савина — искали почти двое суток. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.

Известный диджей с друзьями пропали после столкновения катера и баржи на Волге

Известный диджей с друзьями пропали после столкновения катера и баржи на Волге

Ранее Лайф рассказывал, что семья из четырёх человек, среди которых был восьмилетний ребёнок, утонула в реке на Ямале.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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