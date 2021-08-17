Тела пропавшего диджея и его друзей найдены в Волге.

В акватории Волги, неподалёку от речного вокзала Самары, найдены затонувший катер и тела троих человек. По предварительным данным, это известный самарский диджей Павел Майский (Павел Юдин) и двое его друзей, пропавшие 15 августа после столкновения с баржей. Тело ещё одного пассажира катера сейчас ищут.

Напомним, что в прошлое воскресенье 35-летний Юдин после выступления на базе отдыха попросил своих друзей приехать за ним на катере и отвезти в Самару. Примерно в 21:30 на большой скорости они столкнулись с баржей, гружённой песком. Затонувший катер, а также тела четверых пассажиров — самого диджея и Дмитрия Ашаева, Станислава Кривоносова и Евгения Савина — искали почти двое суток. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.