Украинский политолог призвал Зеленского быть готовым к ультиматуму от Меркель

После встречи с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель предъявит президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Такое мнение выразил украинский политолог Тарас Загородний в своей колонке для издания "Главред".

"Меркель приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы. <...> Это, по сути, согласование позиций в интересах Москвы и Берлина", — считает эксперт.

По его мнению, канцлер ФРГ пообещает Киеву минимальный транзит газа в обмен на "формулу Штайнмайера", но при этом не предоставит никаких гарантий. Загородний в то же время призвал обратить особое внимание, что визит на Украину намечен после поездки в Россию, назвав это проявлением "абсолютной наглости". Эксперт посоветовал Зеленскому спокойно отнестись к переговорам и не обращать внимания на обещания Меркель.