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Украинский политолог призвал Зеленского быть готовым к ультиматуму от Меркель

Он назвал визит немецкого лидера в Киев после поездки в Москву проявлением "абсолютной наглости".

17 августа, 15:06
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

После встречи с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель предъявит президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Такое мнение выразил украинский политолог Тарас Загородний в своей колонке для издания "Главред".

"Меркель приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы. <...> Это, по сути, согласование позиций в интересах Москвы и Берлина", — считает эксперт.

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По его мнению, канцлер ФРГ пообещает Киеву минимальный транзит газа в обмен на "формулу Штайнмайера", но при этом не предоставит никаких гарантий. Загородний в то же время призвал обратить особое внимание, что визит на Украину намечен после поездки в Россию, назвав это проявлением "абсолютной наглости". Эксперт посоветовал Зеленскому спокойно отнестись к переговорам и не обращать внимания на обещания Меркель.

Ранее украинский депутат предположил, что во время своего визита на Украину Ангела Меркель будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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