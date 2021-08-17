Росавиация выдала более 200 допусков на полёты в Египет
В основном авиакомпании получили разрешения на рейсы из регионов РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
На регулярные полёты в Египет российскими авиакомпаниями получено более 200 допусков. Эта информация отмечена в приказе Росавиации.
Допуск выдан в основном на рейсы из российских регионов на два египетских курорта: Хургада и Шарм-эль-Шейх. Некоторым организациям дополнительно предоставили разрешения на регулярные полёты из Жуковского в Каир. В итоговом списке оказались следующие компании.
- "Аэрофлот"
- "Азимут"
- "Победа"
- "Уральские авиалинии"
- "Ямал"
- Azur Air
- iFly
- S7
- Smartavia
- NordStar
- NordWind
- Royal Flight
- Red Wings
Ранее сообщалось, что на фоне увеличения рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут серьёзно снизиться цены на отдых в Египте.
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