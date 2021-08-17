Росавиация выдала более 200 допусков на полёты в Египет

На регулярные полёты в Египет российскими авиакомпаниями получено более 200 допусков. Эта информация отмечена в приказе Росавиации.

Допуск выдан в основном на рейсы из российских регионов на два египетских курорта: Хургада и Шарм-эль-Шейх. Некоторым организациям дополнительно предоставили разрешения на регулярные полёты из Жуковского в Каир. В итоговом списке оказались следующие компании.

"Аэрофлот"

"Азимут"

"Победа"

"Уральские авиалинии"

"Ямал"

Azur Air

iFly

S7

Smartavia

NordStar

NordWind

Royal Flight

Red Wings