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Росавиация выдала более 200 допусков на полёты в Египет

В основном авиакомпании получили разрешения на рейсы из регионов РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

17 августа, 15:05
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

На регулярные полёты в Египет российскими авиакомпаниями получено более 200 допусков. Эта информация отмечена в приказе Росавиации.

Допуск выдан в основном на рейсы из российских регионов на два египетских курорта: Хургада и Шарм-эль-Шейх. Некоторым организациям дополнительно предоставили разрешения на регулярные полёты из Жуковского в Каир. В итоговом списке оказались следующие компании.

  • "Аэрофлот"
  • "Азимут"
  • "Победа"
  • "Уральские авиалинии"
  • "Ямал"
  • Azur Air
  • iFly
  • S7
  • Smartavia
  • NordStar
  • NordWind
  • Royal Flight
  • Red Wings

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Ранее сообщалось, что на фоне увеличения рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут серьёзно снизиться цены на отдых в Египте.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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