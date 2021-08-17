В туротрасли спрогнозировали снижение цен на отдых в Египте на 30%

Снижение цен на отдых в Египте может составить до 30% в связи с расширением предложения туристического рынка по данному направлению. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на представителей туриндустрии.

Как предположил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, число рейсов на курорты в Египте продолжит увеличиваться. И цена на отдых сократится, поскольку снизится стоимость билетов из-за увеличения уровня конкуренции между перевозчиками. По оценке экспертов, к осени средний чек на отдых россиян может сократиться на 5–10 тысяч рублей. Благотворное влияние на это окажет также и тот факт, что самолёты с туристами теперь прилетают в курортные города напрямую (без трансфера из Каира).