НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В туротрасли спрогнозировали снижение цен на отдых в Египте на 30%

Не исключается, что к осени средний чек может уменьшиться на пять-десять тысяч рублей.

17 августа, 10:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Снижение цен на отдых в Египте может составить до 30% в связи с расширением предложения туристического рынка по данному направлению. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на представителей туриндустрии.

Как предположил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, число рейсов на курорты в Египте продолжит увеличиваться. И цена на отдых сократится, поскольку снизится стоимость билетов из-за увеличения уровня конкуренции между перевозчиками. По оценке экспертов, к осени средний чек на отдых россиян может сократиться на 5–10 тысяч рублей. Благотворное влияние на это окажет также и тот факт, что самолёты с туристами теперь прилетают в курортные города напрямую (без трансфера из Каира).

Египет установит минимальные цены на размещение в отелях с 1 ноября

Египет установит минимальные цены на размещение в отелях с 1 ноября

Ранее сообщалось, что на фоне увеличения рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут серьёзно снизиться цены на отдых в Египте.

В РСТ оценили возобновление полётов в Южную Корею, Чехию и Доминикану

В РСТ оценили возобновление полётов в Южную Корею, Чехию и Доминикану

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Эксперты спрогнозировали снижение цен на отдых в Египте

вчера в 15:20

В РСТ оценили возобновление полётов в Южную Корею, Чехию и Доминикану

вчера в 11:36

"Единая Россия" проверит готовность школ в стране к новому учебному году

сегодня в 10:28

"Фантастический бардак": Сбежавший из Кандагара лётчик оценил эвакуацию американцев из аэропорта Кабула

сегодня в 11:44
Life

МИД намерен ответить на высылку российского дипломата из Северной Македонии

сегодня в 11:44

Новости партнеров

Layer 1