Ветераны Афгана сравнили вывод советских войск из страны и бегство американцев

Генерал-майор Евгений Никитенко, который в 1985—1987 годах занимал должность заместителя начальника оперативного отдела 40-й армии Вооружённых сил СССР, дислоцированной в Афганистане, заявил, что США предали своих афганских ставленников.

"Американцы бегут. Ситуация окончательно неясна и может поменяться, но кадры бегства очень показательны. Советский Союз выходил из Афганистана достойно, с поднятыми флагами. Сравнение очень наглядное", — заметил он в беседе с "Газетой.ru".

Никитенко добавил, что Советский Союз в своё время ругали за афганскую кампанию и "представляли монстром", так что необходимость или ошибочность той войны можно оценивать по-разному. Он напомнил, что советские солдаты тогда строили школы, заводы. Показательно и то, что их в самом Афганистане хорошо вспоминают. По мнению Никитенко, американские военные ничем подобным похвастаться не могут.

Участник боевых действий и член РСВА Иван Литвинов, в свою очередь, считает, что "Талибан"* — это надолго. Он отметил, что на движение определённое влияние имеют Катар и Саудовская Аравия. По оценке ветерана, после стабилизации в страну придут не только саудиты, но и Китай, и Турция.