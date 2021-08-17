Ветераны Афгана сравнили вывод советских войск из страны и бегство американцев
Они напомнили, что солдаты Советского Союза выходили из исламской республики достойно, с поднятыми флагами.
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Генерал-майор Евгений Никитенко, который в 1985—1987 годах занимал должность заместителя начальника оперативного отдела 40-й армии Вооружённых сил СССР, дислоцированной в Афганистане, заявил, что США предали своих афганских ставленников.
"Американцы бегут. Ситуация окончательно неясна и может поменяться, но кадры бегства очень показательны. Советский Союз выходил из Афганистана достойно, с поднятыми флагами. Сравнение очень наглядное", — заметил он в беседе с "Газетой.ru".
Никитенко добавил, что Советский Союз в своё время ругали за афганскую кампанию и "представляли монстром", так что необходимость или ошибочность той войны можно оценивать по-разному. Он напомнил, что советские солдаты тогда строили школы, заводы. Показательно и то, что их в самом Афганистане хорошо вспоминают. По мнению Никитенко, американские военные ничем подобным похвастаться не могут.
Участник боевых действий и член РСВА Иван Литвинов, в свою очередь, считает, что "Талибан"* — это надолго. Он отметил, что на движение определённое влияние имеют Катар и Саудовская Аравия. По оценке ветерана, после стабилизации в страну придут не только саудиты, но и Китай, и Турция.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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