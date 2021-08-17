"Единая Россия" проверит готовность школ в стране к новому учебному году

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о запуске проекта "Школа", в рамках которого будет оценена готовность учебных заведений в стране к новому учебному году.

"С сегодняшнего дня депутаты вместе с родителями и администрациями школ должны оценить готовность всех школ в стране, а их более 40 тысяч, к учебному году. Также мы рекомендуем нашим депутатам встретиться с педагогами, провести условный "разговор в учительской", — цитируют слова Турчака на сайте партии.