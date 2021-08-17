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"Единая Россия" проверит готовность школ в стране к новому учебному году

В партии рекомендовали депутатам встретиться с педагогами и провести условный "разговор в учительской", принять участие в августовских педсоветах.

17 августа, 10:28
<p>Фото © <a href="https://er.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт партии "Единая Россия"</a></p>

Фото © Официальный сайт партии "Единая Россия"

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о запуске проекта "Школа", в рамках которого будет оценена готовность учебных заведений в стране к новому учебному году.

"С сегодняшнего дня депутаты вместе с родителями и администрациями школ должны оценить готовность всех школ в стране, а их более 40 тысяч, к учебному году. Также мы рекомендуем нашим депутатам встретиться с педагогами, провести условный "разговор в учительской", — цитируют слова Турчака на сайте партии.

Названа стоимость школьного набора для первоклассников

Названа стоимость школьного набора для первоклассников

В ЕР также напомнили, что проходит традиционная ежегодная акция "Собери ребёнка в школу". Активисты единого волонтёрского штаба помогут подготовиться к началу учебного года ребятам из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, соберут для них школьные товары и канцелярские принадлежности.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка. Для того чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей. Кроме того, Путин поручил ввести выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет из неполных семей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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