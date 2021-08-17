СК начал проверку по факту крушения военного Ил-112В в Подмосковье
Катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария произошла во время тренировочного полёта.
Фото © LIFE
Следователи и криминалисты выехали на место крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — отметила представитель ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места крушения. На кадрах видно, как догорают части обломков. Ближе пока не подобраться.
Напомним, что экипаж состоял из трёх человек: это лётчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, все они погибли, но успели доложить диспетчеру о возгорании.
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