СК начал проверку по факту крушения военного Ил-112В в Подмосковье

Следователи и криминалисты выехали на место крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

"Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — отметила представитель ведомства.