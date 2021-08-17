Двухлетнего малыша, которого отец выбросил с пятого этажа, выписали из больницы

Двухлетнего мальчика, которого отец выбросил с пятого этажа дома на юго-востоке Москвы, выписали из больницы. Как сообщил Лайфу источник, близкий к следствию, сейчас малыш находится с бабушкой и пока будет жить у неё.

В больнице готовят документы для судебно-медицинской экспертизы. По прогнозам врачей, с двигательным аппаратом у ребёнка проблем не будет. Самой тяжёлой травмой у малыша стал перелом шейки бедра. У мальчика стоят спицы и через 1-1,5 месяца его снова отправят в больницу, чтобы их извлечь, — только тогда он начнёт нормально передвигаться. Рёбра почти восстановились, по словам врачей, пневмоторакс был небольшой. Источник отметил, что психологи с мальчиком не работают, поскольку о произошедшем он уже забыл, и считают, что напоминать лишний раз не стоит.