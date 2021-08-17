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Двухлетнего малыша, которого отец выбросил с пятого этажа, выписали из больницы

Врачи дают прогноз на полное восстановление ребёнка. Пока что мальчик будет лежать, потому что его правая нога не сгибается из-за спиц.

17 августа, 10:08
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Двухлетнего мальчика, которого отец выбросил с пятого этажа дома на юго-востоке Москвы, выписали из больницы. Как сообщил Лайфу источник, близкий к следствию, сейчас малыш находится с бабушкой и пока будет жить у неё.

В больнице готовят документы для судебно-медицинской экспертизы. По прогнозам врачей, с двигательным аппаратом у ребёнка проблем не будет. Самой тяжёлой травмой у малыша стал перелом шейки бедра. У мальчика стоят спицы и через 1-1,5 месяца его снова отправят в больницу, чтобы их извлечь, — только тогда он начнёт нормально передвигаться. Рёбра почти восстановились, по словам врачей, пневмоторакс был небольшой. Источник отметил, что психологи с мальчиком не работают, поскольку о произошедшем он уже забыл, и считают, что напоминать лишний раз не стоит.

Кадры 18+: Лайф публикует видео момента падения малыша, которого из окна выбросил отец

Кадры 18+: Лайф публикует видео момента падения малыша, которого из окна выбросил отец

Мать мальчика, которую ограничили в правах, устроилась на работу официанткой в бар рядом с местом жительства и предоставила справку об официальном трудоустройстве в органы опеки. Отец ребёнка также постепенно приходит к нормальному состоянию и осознанности. В конце этой недели его планируют допросить повторно. Также ему назначена экспертиза на определение вменяемости.

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"Мужчина смотрел сверху": Появилось видео спасения выброшенного отцом из окна двухлетнего малыша

Напомним, отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе столицы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его самочувствии. На момент задержания 24-летний Леонид Кудрявцев находился в не очень адекватном состоянии, сейчас мужчина заключён под стражу.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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