Двухлетнего малыша, которого отец выбросил с пятого этажа, выписали из больницы
Врачи дают прогноз на полное восстановление ребёнка. Пока что мальчик будет лежать, потому что его правая нога не сгибается из-за спиц.
Фото © Соцсети
Двухлетнего мальчика, которого отец выбросил с пятого этажа дома на юго-востоке Москвы, выписали из больницы. Как сообщил Лайфу источник, близкий к следствию, сейчас малыш находится с бабушкой и пока будет жить у неё.
В больнице готовят документы для судебно-медицинской экспертизы. По прогнозам врачей, с двигательным аппаратом у ребёнка проблем не будет. Самой тяжёлой травмой у малыша стал перелом шейки бедра. У мальчика стоят спицы и через 1-1,5 месяца его снова отправят в больницу, чтобы их извлечь, — только тогда он начнёт нормально передвигаться. Рёбра почти восстановились, по словам врачей, пневмоторакс был небольшой. Источник отметил, что психологи с мальчиком не работают, поскольку о произошедшем он уже забыл, и считают, что напоминать лишний раз не стоит.
Мать мальчика, которую ограничили в правах, устроилась на работу официанткой в бар рядом с местом жительства и предоставила справку об официальном трудоустройстве в органы опеки. Отец ребёнка также постепенно приходит к нормальному состоянию и осознанности. В конце этой недели его планируют допросить повторно. Также ему назначена экспертиза на определение вменяемости.
Напомним, отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе столицы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его самочувствии. На момент задержания 24-летний Леонид Кудрявцев находился в не очень адекватном состоянии, сейчас мужчина заключён под стражу.
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