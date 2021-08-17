Названа возможная причина крушения Ил-112В в Подмосковье
Воздушным судном управляли лётчики-испытатели первого класса Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.
Фото © LIFE
По предварительной версии, причиной крушения самолёта Ил-112В возле подмосковного аэродрома Кубинка стало возгорание правого двигателя. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
"По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя", — сообщили в ОАК журналистам.
Там добавили, что самолётом управляли лётчики-испытатели первого класса Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Пока их судьба остаётся неизвестной. Спасатели ведут поисковые работы.
Напомним, катастрофа Ил-112В произошла сегодня днём при заходе на посадку на аэродром Кубинка. Незадолго до трагедии пилоты успели доложить о пожаре на борту, после чего самолёт резко накренился вправо и рухнул в лес. Все находившиеся на борту, по предварительным данным, погибли. Лайнер принадлежал Министерству промышленности РФ. Лайф публиковал фото и видео с места крушения.
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