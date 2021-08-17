Названа возможная причина крушения Ил-112В в Подмосковье

По предварительной версии, причиной крушения самолёта Ил-112В возле подмосковного аэродрома Кубинка стало возгорание правого двигателя. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Там добавили, что самолётом управляли лётчики-испытатели первого класса Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Пока их судьба остаётся неизвестной. Спасатели ведут поисковые работы.