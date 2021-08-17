Британский студент отправился на каникулы в Афганистан и застрял в Кабуле

Студент из Великобритании Майлз Раутледж выбрал не самое лучшее время для каникул в Афганистане и застал приход к власти "Талибана"*. В результате молодой человек застрял в Кабуле, эвакуировали его вместе со ста другими гражданскими лицами на самолёте в Дубай. Об этом юноша сообщил в своих соцсетях.

Раутледж прибыл в Афганистан 13 августа и собирался провести там несколько дней. Изначально британец искал "худшие места в мире", однако не ожидал, что правительство страны будет захвачено прямо во время его поездки. В результате студент попал в самый эпицентр событий и рассказал о "весёлых каникулах" в своих соцсетях.

"Талибы пропустили нас через аэропорт, мы познакомились со многими из них. Очень долгий переходный период. Но все улыбались и махали друг другу, некоторые делали с ними селфи. Я спал на грунтовой дороге и просыпался, когда мимо проезжали машины. Мы находимся в новом безопасном месте, мы сыты, счастливы и собираемся поспать несколько часов", — пишет Раутледж.

Он добавил, что на его рейсе запретили провозить жидкости и бритвы, разрешили только одну сумку весом до десяти килограммов — в результате люди свалили свои вещи в кучу и дарили их друг другу. Раутледж рассказал, что у него также забрали бронежилет и сумку с протеиновыми батончиками.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.