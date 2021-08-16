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Меркель и Макрон обсудили ход эвакуации граждан из Афганистана

Как признала канцлер ФРГ, "сейчас обстановка в Кабуле экстремально напряжённая".

16 августа, 19:17
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Власти Германии будут согласовывать действия по Афганистану в том числе и с Францией. Об этом журналистам рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"Мы будем интенсивно согласовывать действия по вопросам эвакуации и относительно дальнейших действий", — сообщила политик на пресс-конференции в Берлине, добавив, что Германия и Франция также будут обсуждать возможные совместные шаги.

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Кроме того, Меркель заявила, что "сейчас обстановка в Кабуле экстремально напряжённая". Канцлер также назвала горьким, драматичным, ужасающим для жителей Афганистана и для мирового сообщества в целом развитие событий в этой стране. По её словам, страны НАТО на протяжении последних 20 лет содействовали укреплению государственных институтов, но теперь столкнулись с "невероятно быстрым наступлением" представителей радикального движения "Талибан"*.

"Неважно, по каким причинам, но афганская армия не оказала сопротивление, а если и оказала, то небольшое", — констатировала Меркель.

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При этом канцлер согласилась с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в том, что "имела место неверная оценка" обстановки в Афганистане.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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