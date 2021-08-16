Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих дипмиссию талибов адекватными мужиками

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов высказался о представителях движения "Талибан"*, которые взяли под охрану здание представительства РФ в Кабуле , назвав их адекватными мужиками. Он также отметил, что в городе стало "непривычно тихо" — нет взрывов и стрельбы.

"Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооружённые, встали по внешнему периметру посольства так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".