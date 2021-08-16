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Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих дипмиссию талибов адекватными мужиками

По его словам, довольно большой отряд обеспечивает безопасность российского диппредставительства и никто не сможет пройти через их кордон.

16 августа, 19:12
<p>Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов высказался о представителях движения "Талибан"*, которые взяли под охрану здание представительства РФ в Кабуле, назвав их адекватными мужиками. Он также отметил, что в городе стало "непривычно тихо" — нет взрывов и стрельбы.

"Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооружённые, встали по внешнему периметру посольства так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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