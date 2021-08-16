Джонсон предложил созвать онлайн-саммит лидеров G7 по Афганистану
Международному сообществу, по мнению главы британского кабмина, необходимо занять единую позицию по этому вопросу.
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В ближайшие дни Великобритания намерена созвать онлайн-встречу лидеров G7 по проблеме Афганистана. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Премьер-министр сообщил о намерении провести виртуальную встречу лидеров G7 по Афганистану в предстоящие дни. Он указал на необходимость международного сообщества занять единую позицию по Афганистану", — отмечается в заявлении.
Как отметил Джонсон, такой подход нужен для признания "любого будущего правительства", а также для предотвращения возможной гуманитарной катастрофы и миграционного кризиса.
В ходе телефонного разговора Джонсон и Макрон пришли к единству мнений о необходимости совместной работы по сохранению мира и безопасности. Они условились, что Великобритания и Франция будут взаимодействовать по вопросу Афганистана в рамках ООН и, возможно, выступят с совместной резолюцией.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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