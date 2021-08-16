Джонсон предложил созвать онлайн-саммит лидеров G7 по Афганистану

В ближайшие дни Великобритания намерена созвать онлайн-встречу лидеров G7 по проблеме Афганистана. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Премьер-министр сообщил о намерении провести виртуальную встречу лидеров G7 по Афганистану в предстоящие дни. Он указал на необходимость международного сообщества занять единую позицию по Афганистану", — отмечается в заявлении.

Как отметил Джонсон, такой подход нужен для признания "любого будущего правительства", а также для предотвращения возможной гуманитарной катастрофы и миграционного кризиса.

В ходе телефонного разговора Джонсон и Макрон пришли к единству мнений о необходимости совместной работы по сохранению мира и безопасности. Они условились, что Великобритания и Франция будут взаимодействовать по вопросу Афганистана в рамках ООН и, возможно, выступят с совместной резолюцией.