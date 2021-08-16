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Макрон: РФ, ЕС и США должны объединить усилия по урегулированию в Афганистане

Также французский лидер отметил, что Европа не сможет в одиночку справиться с увеличением миграционных потоков.

16 августа, 19:14
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов к активному сотрудничеству между Россией, США и Евросоюзом по урегулированию ситуации в Афганистане.

Выступая по телевидению после национального Совета обороны, политик подчеркнул, что возвращение к стабильности должно происходить при активной политической и дипломатической работе в Совете Безопасности ООН. По словам Макрона, Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каким был раньше.

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"В связи с этим мы сделаем всё, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, поскольку наши интересы совпадают", — сказал французский лидер.

Макрон отметил, что стабильность в Афганистане — это условие стабильности в мире.

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Также президент Франции оценил последствия кризиса в Афганистане для Европы. По словам Макрона, Старый Свет не сможет в одиночку справиться с увеличением миграционных потоков. Политик заявил о планах по сотрудничеству в этом вопросе с транзитными странами (Турцией, Пакистаном и Ираном), а также анонсировал программу помощи беженцам.

"В связи с этим Франция совместно с Германией и рядом других европейских стран выдвинут инициативу, направленную на немедленную разработку действенной и скоординированной единой инициативы по борьбе против нерегулируемых потоков мигрантов", — заявил Макрон.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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