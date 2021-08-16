Макрон: РФ, ЕС и США должны объединить усилия по урегулированию в Афганистане

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов к активному сотрудничеству между Россией, США и Евросоюзом по урегулированию ситуации в Афганистане.

Выступая по телевидению после национального Совета обороны, политик подчеркнул, что возвращение к стабильности должно происходить при активной политической и дипломатической работе в Совете Безопасности ООН. По словам Макрона, Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каким был раньше.

"В связи с этим мы сделаем всё, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, поскольку наши интересы совпадают", — сказал французский лидер.

Макрон отметил, что стабильность в Афганистане — это условие стабильности в мире.

Также президент Франции оценил последствия кризиса в Афганистане для Европы. По словам Макрона, Старый Свет не сможет в одиночку справиться с увеличением миграционных потоков. Политик заявил о планах по сотрудничеству в этом вопросе с транзитными странами (Турцией, Пакистаном и Ираном), а также анонсировал программу помощи беженцам.

"В связи с этим Франция совместно с Германией и рядом других европейских стран выдвинут инициативу, направленную на немедленную разработку действенной и скоординированной единой инициативы по борьбе против нерегулируемых потоков мигрантов", — заявил Макрон.