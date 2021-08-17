Эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии
По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером.
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Юрист в сфере предпринимательства Игорь Скрипка назвал неоднозначным решение онлайн-ретейлера Wildberries снизить цены на товары при оплате с помощью российских платёжных систем при одновременном введении комиссии за пользование Visа и Masterсard. По словам собеседника Лайфа, принципиальную оценку ситуации может дать только Федеральная антимонопольная служба (ФАС), однако у платёжной системы Visa, по всей видимости, тоже есть варианты для ответа.
"Такие крупные мировые игроки, как Visa, могут создать всевозможные проблемы и препоны для Wildberries, если та продолжит проводить подобную политику. Через судебные инстанции могут быть какие-то исковые требования. Ну или просто перестанет проводить платежи для Wildberries", — отметил Скрипка.
Собеседник предположил, что у ретейлера может быть заключён какой-то договор с платёжной системой "Мир" о возможной компенсации затрат на эквайринг или курсовой разницы.
"Тогда это обычная экономика. И если это экономически обоснованно, тогда это законом допустимо", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Visa такому решению не обрадовалась и инициировала расследование. В международной компании убеждены, что такие шаги "негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе".
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