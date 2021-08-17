Эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии

Юрист в сфере предпринимательства Игорь Скрипка назвал неоднозначным решение онлайн-ретейлера Wildberries снизить цены на товары при оплате с помощью российских платёжных систем при одновременном введении комиссии за пользование Visа и Masterсard. По словам собеседника Лайфа, принципиальную оценку ситуации может дать только Федеральная антимонопольная служба (ФАС), однако у платёжной системы Visa, по всей видимости, тоже есть варианты для ответа.

"Такие крупные мировые игроки, как Visa, могут создать всевозможные проблемы и препоны для Wildberries, если та продолжит проводить подобную политику. Через судебные инстанции могут быть какие-то исковые требования. Ну или просто перестанет проводить платежи для Wildberries", — отметил Скрипка.

Собеседник предположил, что у ретейлера может быть заключён какой-то договор с платёжной системой "Мир" о возможной компенсации затрат на эквайринг или курсовой разницы.

"Тогда это обычная экономика. И если это экономически обоснованно, тогда это законом допустимо", — добавил он.