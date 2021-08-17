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Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard

Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%.

17 августа, 13:02
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российский онлайн-ретейлер Wildberries снизил цены на товары при оплате с помощью российских платёжных систем "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и Sberpay. Как сообщает пресс-служба компании, благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 миллионов рублей.

Отечественные платёжные системы, по данным Wildberries, позволяют достичь более низких комиссий при обработке транзакций, поэтому покупатели могут получить скидку в 2%.

"Благодаря появлению нового функционала формирование цены на товар стало ещё более прозрачным для покупателей: в ней учтены не только действующие промоакции и персональные скидки по программе лояльности, но и комиссии платёжных систем. Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries", — говорится в сообщении компании.

К слову, такому решению онлайн-ретейлера обрадовались не все. Visa инициировала расследование по факту введения отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платёжных систем.

"Мы выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе", заявили "Ведомостям" в пресс-службе Visa.

Wildberries счёл неощутимым влияние украинских санкций

Wildberries счёл неощутимым влияние украинских санкций

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против магазина Wildberries и его владелицы — самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук. Причиной оказался тот факт, что на платформе продавалась форма Российской армии.

Однако призывы к ограничению работы Wildberries звучали на Украине и ранее. Громкий скандал разразился, когда пользователи обнаружили возможность заказать сувенирную продукцию с символикой РФ и СССР, российских силовых ведомств, военных подразделений и даже портреты Владимира Путина.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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