Признавшийся в убийстве американки Кэтрин Сироу заявил, что оговорил себя

Подозреваемый в убийстве гражданки США Кэтрин Сироу 44-летний Сергей Попов отказался от признания вины. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, мужчина утверждает, что показания из него выбили.

Теперь обвиняемый отрицает свою причастность к преступлению. Попов написал жалобу в управление СКР по Нижегородской области о том, что его пытали и заставили себя оговорить.