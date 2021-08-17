Признавшийся в убийстве американки Кэтрин Сироу заявил, что оговорил себя
Мужчина написал жалобу на правоохранителей из-за "пыток". Он полностью отрицает свою причастность к преступлению.
Фото © VK / Kate Serou
Подозреваемый в убийстве гражданки США Кэтрин Сироу 44-летний Сергей Попов отказался от признания вины. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, мужчина утверждает, что показания из него выбили.
Теперь обвиняемый отрицает свою причастность к преступлению. Попов написал жалобу в управление СКР по Нижегородской области о том, что его пытали и заставили себя оговорить.
Ранее суд продлил арест Сергею Попову до ноября 2021 года. Тело Сироу кремировали в Нижегородской области и передали прах матери. Мать убитой девушки поблагодарила следователей и пожаловалась, что американский посол равнодушно отнёсся к её просьбе помочь в такой ситуации, ссылаясь на свои выходные.
Напомним, американская студентка Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". За несколько часов до исчезновения американка попала на камеры видеонаблюдения. Позднее суд в Нижегородской области арестовал на два месяца убийцу американской студентки. Попов признался в содеянном и рассказал, что он и Сироу на принадлежащем ему автомобиле отправились в лес, где он изнасиловал девушку, а потом убил. Также Лайф узнал подробности жестокого убийства американской студентки в Нижегородской области.
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