Сын погибшего в крушении Ил-112В бортинженера рассказал об отце
Он признался, что в полёты Николай его не брал, поскольку это было запрещено.
Фото © Соцсети
Сын бортинженера Николая Хлудеева, который погиб в крушении самолёта Ил-112В, Роман Хлудеев рассказал, что отец показывал ему самолёты и с детства прививал любовь к небу. Молодой человек даже хотел пойти по стопам отца.
"Сейчас уже другая работа, другие интересы. Но всё равно я мальчик, который влюблён в небо благодаря отцу. Он показывал мне самолёты, рассказывал, но в полёты не брал. Это было запрещено", — признался Хлудеев-младший в беседе с телеканалом "360".
Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места крушения. На кадрах видно, как догорают части обломков. Ближе пока не подобраться.
Напомним, что экипаж состоял из трёх человек: это лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, все они погибли, но успели доложить диспетчеру о возгорании.
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