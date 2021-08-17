Сын погибшего в крушении Ил-112В бортинженера рассказал об отце

Сын бортинженера Николая Хлудеева, который погиб в крушении самолёта Ил-112В, Роман Хлудеев рассказал, что отец показывал ему самолёты и с детства прививал любовь к небу. Молодой человек даже хотел пойти по стопам отца.

"Сейчас уже другая работа, другие интересы. Но всё равно я мальчик, который влюблён в небо благодаря отцу. Он показывал мне самолёты, рассказывал, но в полёты не брал. Это было запрещено", — признался Хлудеев-младший в беседе с телеканалом "360".