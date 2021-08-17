ОАК подтвердила гибель экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Среди экипажа военно-транспортного самолёта Ил-112В, который разбился сегодня в Подмосковье, выживших нет. Эту информацию подтвердили Лайфу в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Выражаем соболезнования родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших. Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы", — отметили в пресс-службе ОАК.