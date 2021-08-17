ОАК подтвердила гибель экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В
В корпорации выразили соболезнования родным и близким Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева.
Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев. Коллаж © LIFE. Фото © Филиал "Взлёт" МАИ, "Испытатели", OK / Николай Хлудеев
Среди экипажа военно-транспортного самолёта Ил-112В, который разбился сегодня в Подмосковье, выживших нет. Эту информацию подтвердили Лайфу в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
"Выражаем соболезнования родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших. Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы", — отметили в пресс-службе ОАК.
Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места крушения.
Напомним, что экипаж состоял из трёх человек: это лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.
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