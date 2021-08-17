НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стали известны подробности переговоров США с "Талибаном" перед бегством Гани

По информации СМИ, по достигнутому соглашению, в стране на две недели должны были быть прекращены боевые действия и сформировано переходное правительство.

17 августа, 15:35
<p>Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images

За несколько недель до захвата Афганистана в Дохе состоялись переговоры между США, афганскими властями и "Талибаном"*, однако достигнутые договорённости перечеркнул побег бывшего президента страны Ашрафа Гани. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.

По информации агентства, в ходе переговоров стороны пришли к соглашению, по которому в Афганистане на две недели должны были быть прекращены боевые действия, за это время Гани подал бы в отставку и было сформировано переходное правительство. Как сообщает источник, туда должен был войти экс-президент Афганистана Хамид Карзай и другие действующие и бывшие чиновники. Источник отметил, что бегство Гани застало всех врасплох, как и беспрепятственное взятие столицы. Последний факт стал сюрпризом даже для самих талибов.

Житель Кабула сделал селфи с талибами и показал обстановку в городе

Житель Кабула сделал селфи с талибами и показал обстановку в городе

Отмечается, что один из американских послов до сих пор находится в Дохе и пытается договориться о мирном переходе к новому правительству, куда войдут не только представители движения, но и другие афганцы из разных слоёв общества. Однако, по мнению эксперта, переговоры уже окончены, "Талибану" принадлежит вся власть в стране и делиться ею он не захочет.

Российский посол рассказал о "звенящей тишине" в Кабуле

Российский посол рассказал о "звенящей тишине" в Кабуле

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1