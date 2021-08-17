Стали известны подробности переговоров США с "Талибаном" перед бегством Гани

За несколько недель до захвата Афганистана в Дохе состоялись переговоры между США, афганскими властями и "Талибаном"*, однако достигнутые договорённости перечеркнул побег бывшего президента страны Ашрафа Гани. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.

По информации агентства, в ходе переговоров стороны пришли к соглашению, по которому в Афганистане на две недели должны были быть прекращены боевые действия, за это время Гани подал бы в отставку и было сформировано переходное правительство. Как сообщает источник, туда должен был войти экс-президент Афганистана Хамид Карзай и другие действующие и бывшие чиновники. Источник отметил, что бегство Гани застало всех врасплох, как и беспрепятственное взятие столицы. Последний факт стал сюрпризом даже для самих талибов.



Отмечается, что один из американских послов до сих пор находится в Дохе и пытается договориться о мирном переходе к новому правительству, куда войдут не только представители движения, но и другие афганцы из разных слоёв общества. Однако, по мнению эксперта, переговоры уже окончены, "Талибану" принадлежит вся власть в стране и делиться ею он не захочет.

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