Стали известны подробности переговоров США с "Талибаном" перед бегством Гани
По информации СМИ, по достигнутому соглашению, в стране на две недели должны были быть прекращены боевые действия и сформировано переходное правительство.
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За несколько недель до захвата Афганистана в Дохе состоялись переговоры между США, афганскими властями и "Талибаном"*, однако достигнутые договорённости перечеркнул побег бывшего президента страны Ашрафа Гани. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.
По информации агентства, в ходе переговоров стороны пришли к соглашению, по которому в Афганистане на две недели должны были быть прекращены боевые действия, за это время Гани подал бы в отставку и было сформировано переходное правительство. Как сообщает источник, туда должен был войти экс-президент Афганистана Хамид Карзай и другие действующие и бывшие чиновники. Источник отметил, что бегство Гани застало всех врасплох, как и беспрепятственное взятие столицы. Последний факт стал сюрпризом даже для самих талибов.
Отмечается, что один из американских послов до сих пор находится в Дохе и пытается договориться о мирном переходе к новому правительству, куда войдут не только представители движения, но и другие афганцы из разных слоёв общества. Однако, по мнению эксперта, переговоры уже окончены, "Талибану" принадлежит вся власть в стране и делиться ею он не захочет.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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