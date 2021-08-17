Талибы решили ввести в школах Афганистана раздельное обучение

В Афганистане движение "Талибан"* введёт раздельное обучение в школах. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как сообщили представители движения, планируется создать отдельные классы для мальчиков и девочек. Кроме этого, собеседник телеканала назвал главным приоритетом талибов обеспечение безопасности афганских граждан и дипломатических миссий.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.