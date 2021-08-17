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Талибы решили ввести в школах Афганистана раздельное обучение

Представители движения создадут отдельные классы для мальчиков и девочек.

17 августа, 15:57
<p>Фото © Paula Bronstein / Getty Images</p>

Фото © Paula Bronstein / Getty Images

В Афганистане движение "Талибан"* введёт раздельное обучение в школах. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как сообщили представители движения, планируется создать отдельные классы для мальчиков и девочек. Кроме этого, собеседник телеканала назвал главным приоритетом талибов обеспечение безопасности афганских граждан и дипломатических миссий.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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