"Бэтмобиль" с двигателем от Toyota выставили на продажу за миллион долларов
Владелец считает цену оправданной, однако в Сети с изобретателем не согласны. По их мнению, за такие деньги машину никто не купит.
Фото © Instagram/jbkanal
Создатель самодельного, но очень похожего на киновариант, "бэтмобиля" Евгений Бондаренко из города Темиртау, что в Казахстане, продаёт своего железного коня за кругленькую сумму — 425 миллионов тенге (миллион долларов).
В своём инстаграме мужчина уточнил, что его Batmobile Tumbler построен с нуля на пространственной раме. Двигатель взят от машины марки Toyota. Такую сумму за авто он считает оправданной, хотя многие комментаторы его мнения не разделяют. Как они думают, цена завышена и в Казахстане за такие деньги авто никто не купит.
Я на эти бабки 200 "приор" куплю
Труд трудом, но объективно цена завышена. Здесь никто его не купит, да и не стоило выставлять его на продажу в этой стране. Ставь на eBay, там может уйти, причём быстро
Предложи шейхам, они любят тачки подороже
А ранее Лайф рассказывал, как бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня похвасталась "бэтмобилем" с украинскими номерами в Монако и подписчики подняли её на смех. Многие пользователи отметили ненатуральный вид автомобиля, который выглядит будто пластмассовый муляж. Сама Боня тогда подписчикам не ответила.
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