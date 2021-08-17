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"Бэтмобиль" с двигателем от Toyota выставили на продажу за миллион долларов

Владелец считает цену оправданной, однако в Сети с изобретателем не согласны. По их мнению, за такие деньги машину никто не купит.

17 августа, 15:54
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CSUNPdejs6O/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/jbkanal</a></p>

Фото © Instagram/jbkanal

Создатель самодельного, но очень похожего на киновариант, "бэтмобиля" Евгений Бондаренко из города Темиртау, что в Казахстане, продаёт своего железного коня за кругленькую сумму — 425 миллионов тенге (миллион долларов).

В своём инстаграме мужчина уточнил, что его Batmobile Tumbler построен с нуля на пространственной раме. Двигатель взят от машины марки Toyota. Такую сумму за авто он считает оправданной, хотя многие комментаторы его мнения не разделяют. Как они думают, цена завышена и в Казахстане за такие деньги авто никто не купит.

Я на эти бабки 200 "приор" куплю

abitjanov_01

Труд трудом, но объективно цена завышена. Здесь никто его не купит, да и не стоило выставлять его на продажу в этой стране. Ставь на eBay, там может уйти, причём быстро

the.zeroone

Предложи шейхам, они любят тачки подороже


yevgeniy.lukashov

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А ранее Лайф рассказывал, как бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня похвасталась "бэтмобилем" с украинскими номерами в Монако и подписчики подняли её на смех. Многие пользователи отметили ненатуральный вид автомобиля, который выглядит будто пластмассовый муляж. Сама Боня тогда подписчикам не ответила.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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