"Бэтмобиль" с двигателем от Toyota выставили на продажу за миллион долларов

Создатель самодельного, но очень похожего на киновариант, "бэтмобиля" Евгений Бондаренко из города Темиртау, что в Казахстане, продаёт своего железного коня за кругленькую сумму — 425 миллионов тенге (миллион долларов).

В своём инстаграме мужчина уточнил, что его Batmobile Tumbler построен с нуля на пространственной раме. Двигатель взят от машины марки Toyota. Такую сумму за авто он считает оправданной, хотя многие комментаторы его мнения не разделяют. Как они думают, цена завышена и в Казахстане за такие деньги авто никто не купит.

Я на эти бабки 200 "приор" куплю abitjanov_01

Труд трудом, но объективно цена завышена. Здесь никто его не купит, да и не стоило выставлять его на продажу в этой стране. Ставь на eBay, там может уйти, причём быстро the.zeroone

Предложи шейхам, они любят тачки подороже

yevgeniy.lukashov