Радикальное движение "Талибан"* провело свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула. Официальный представитель организации Забихулла Муджахид сделал несколько заявлений.

Во-первых, в стране будет сформировано сильное инклюзивное правительство, базирующееся на принципах ислама, но уважающее другие верования афганцев.

"Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право — вводить исламские законы в нашей стране", — отметил официальный представитель движения.

Также талибы пообещали соблюдать принципы свободы СМИ, но не в ущерб стране и исламу. Со слов Муджахида, движение не собирается кому-либо мстить или с кем-либо враждовать. При поддержании порядка в Кабуле талибы столкнулись с трудностями, которые устраивали "отдельные злоумышленники".

"Безопасность и мир в Кабуле являются для нас приоритетом наравне с обеспечением безопасности всех дипломатов из любых стран мира, которые находятся в Кабуле. Мы хотим заверить весь мир, что жители Кабула, дипломаты, международные организации и некоммерческие организации сейчас не подвергаются угрозе. Никаких злоупотреблений в отношениях кого-либо не будет", — заверил Муджахид.

В Афганистане больше не будут производиться наркотики, а женщины смогут проходить разные ступени образования, в том числе и в университетах. Помимо этого, они получат право на работу и перестанут в обязательном порядке надевать паранджу, достаточно будет носить платок. "Талибан" пообещал позитивные изменения в повседневной жизни горожан.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.