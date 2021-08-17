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Права женщинам и никакой мести: Талибы провели первую пресс-конференцию после захвата Кабула

Один из главных тезисов новых властей — в Афганистане сформируют сильное инклюзивное исламское правительство.

17 августа, 16:14
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

Радикальное движение "Талибан"* провело свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула. Официальный представитель организации Забихулла Муджахид сделал несколько заявлений.

Во-первых, в стране будет сформировано сильное инклюзивное правительство, базирующееся на принципах ислама, но уважающее другие верования афганцев.

"Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право — вводить исламские законы в нашей стране", — отметил официальный представитель движения.

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Также талибы пообещали соблюдать принципы свободы СМИ, но не в ущерб стране и исламу. Со слов Муджахида, движение не собирается кому-либо мстить или с кем-либо враждовать. При поддержании порядка в Кабуле талибы столкнулись с трудностями, которые устраивали "отдельные злоумышленники".

"Безопасность и мир в Кабуле являются для нас приоритетом наравне с обеспечением безопасности всех дипломатов из любых стран мира, которые находятся в Кабуле. Мы хотим заверить весь мир, что жители Кабула, дипломаты, международные организации и некоммерческие организации сейчас не подвергаются угрозе. Никаких злоупотреблений в отношениях кого-либо не будет", — заверил Муджахид.

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В Афганистане больше не будут производиться наркотики, а женщины смогут проходить разные ступени образования, в том числе и в университетах. Помимо этого, они получат право на работу и перестанут в обязательном порядке надевать паранджу, достаточно будет носить платок. "Талибан" пообещал позитивные изменения в повседневной жизни горожан.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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