Журналистка объяснила, что кроется за вирусными кадрами, где она в хиджабе после захвата Кабула

После того как "Талибан"* захватил Кабул, в городе остались не только местные жители, но и политики, журналисты. Одна из них, Кларисса Уорд, уже успела случайно стать символом "новых реалий".