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Журналистка объяснила, что кроется за вирусными кадрами, где она в хиджабе после захвата Кабула

После того как "Талибан"* захватил Кабул, в городе остались не только местные жители, но и политики, журналисты. Одна из них, Кларисса Уорд, уже успела случайно стать символом "новых реалий".

17 августа, 14:22

Кадр из видео © CNN

Репортёр CNN Кларисса Уорд, известная работой в горячих точках, освещала обстановку в столице Афганистана. 16 августа, когда талибы уже захватили город, пользователи соцсетей по всему миру обратили внимание на очередной репортаж американки. Женщина вела эфир с улиц в чёрном хиджабе. Одежда сильно отличалась от той, что была на ней ещё за день до этого, когда Кларисса вещала из студии.

Корреспондент CNN в эфире с разницей в сутки

Olya_Prosvirova

Фото © Twitter / Olya_Prosvirova

Фото © Twitter / Olya_Prosvirova

На других кадрах Клариссы с улиц Кабула видно, что журналистка действительно ходит в абайе (традиционное платье с рукавами) и хиджабе. Однако, когда кадры эфиров Клариссы стали вирусными в соцсетях, женщина не могла это не прокомментировать. По её словам, коллаж некорректно показывает ситуацию в стране. Своим мнением журналистка поделилась в твиттер-аккаунте clarissaward.

Этот мем неточный. Верхнее фото сделано внутри частного здания. То, что внизу, — на улицах захваченного талибами Кабула. Я и раньше всегда носила платок в городе, хоть и не с полностью покрытыми волосами и без абайи. Так что разница есть, но не такая резкая

Clarissaward

Кадр из видео © CNN

Кадр из видео © CNN

В том самом эфире 16-го числа после захвата города талибами Кларисса отметила, что на улицах Кабула стало гораздо меньше женщин. А те, что всё-таки вышли, были одеты в разы консервативнее, чем всего несколько дней назад

Сегодня я видела намного больше бурок, чем обычно. Очевидно, что и я одета совсем не так, как раньше, когда гуляла по улицам Кабула

Кларисса Уорд

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Журналистка BBC изменилась в лице, когда во время прямого эфира ей позвонил представитель "Талибана"

Журналистка BBC изменилась в лице, когда во время прямого эфира ей позвонил представитель "Талибана"

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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