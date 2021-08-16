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Журналистка BBC изменилась в лице, когда во время прямого эфира ей позвонил представитель "Талибана"

На видео можно заметить, как корреспондентка потрясена тем, что представитель террористов всё-таки позвонил. Прямо на её сотовый телефон.

16 августа, 10:00

Кадр из видео © BBC

Спустя всего несколько часов после того, как "Талибан"* захватил Кабул, журналистка BBC Ялда Хаким вела прямой эфир на телеканале, посвящённый последним новостям из страны. Корреспондентке, которая родилась в Афганистане, удалось связаться с представителем исламистской группировки. Шайль Шахин позвонил прямо на её мобильный телефон. Ялда вела себя спокойно, однако в её глазах можно увидеть тень шока.

Видео © BBC

Чтобы телезрители смогли услышать, что говорит пресс-секретарь "Талибана"*, к телефону Ялды пришлось поднести микрофон. Всё это происходило, уже когда Шайль Шахин представился и начал зачитывать подготовленную речь, пообещав "мир".

Не должно быть никакой путаницы. Мы уверены, что жители Афганистана в городе Кабул, что их имущество и их жизни в безопасности. Мести не будет. Мы слуги народа и этой страны. Наше руководство приказало войскам оставаться у ворот Кабула, а не входить в город. Мы ждём мирной передачи власти

Шайль Шахин

Тем не менее Шайль Шахин не стал отрицать, что в процессе передачи власти могут быть применены публичные казни и отсечения руки и ног. Также представитель группировки заявил, что Афганистан вернётся к законам шариата, добавив: "Конечно, мы хотим исламское правительство", пишет The Sun.

Кадры из видео © BBC

Кадры из видео © BBC

Кроме того, отвечая на обеспокоенность по поводу того, что после переворота женщинам запретят работать и получать образование, Шахин заявил, что с приходим новой власти правительство якобы будет уважать права женщин. По словам талибов*, группировка изменила своё отношение в этом вопросе и теперь позволит девушкам и работать, и учиться, а также выходить из дома в одиночку.

За прошедшую ночь в Кабуле талибы* подняли свой флаг над президентским дворцом, заявили об окончании войны и пообещали не трогать мирное население.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

В МИД ответили на вопрос о признании Россией власти талибов в Афганистане

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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