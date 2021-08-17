Теннисист Синнер в ходе турнира в Цинциннати отметил день рождения пиццей с салями в виде цифры 20

Итальянский теннисист Янник Синнер в ходе турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати отметил день рождения. Ему исполнилось 20 лет.

Синнер получил в подарок пиццу, на которой с помощью салями была выложена цифра 20.

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В первом круге турнира в Цинциннати Синнер победил аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 6:2, 7:5. Его следующим соперником будет победитель матча с участием американца Джона Изнера и Кэмерона Норри из Великобритании.