Теннисист Синнер в ходе турнира в Цинциннати отметил день рождения пиццей с салями в виде цифры 20
В мировом рейтинге итальянец занимает 15-е место. За карьеру он выиграл три титула на турнирах АТР.
Фото © Tennis TV
Итальянский теннисист Янник Синнер в ходе турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати отметил день рождения. Ему исполнилось 20 лет.
Синнер получил в подарок пиццу, на которой с помощью салями была выложена цифра 20.
Видео © Tennis TV
В первом круге турнира в Цинциннати Синнер победил аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 6:2, 7:5. Его следующим соперником будет победитель матча с участием американца Джона Изнера и Кэмерона Норри из Великобритании.
В мировом рейтинге Синнер занимает 15-е место. За карьеру он выиграл три титула на турнирах АТР — в Софии, Мельбурне и Вашингтоне.
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