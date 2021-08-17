Востоковед назвал оптимальную стратегию для России по ситуации в Афганистане
По его мнению, из ближневосточной страны поступает противоречивая информация, поэтому стоит быть осторожными.
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России необходимо занять выжидательную позицию по Афганистану, никуда не вмешиваться и внимательно всё анализировать — все заявления и действия "Талибана"*, а также и возможное влияние на нацбезопасность РФ. Такую точку зрения озвучил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.
"Судя по тому, что они (талибы. — Прим. Лайфа) подняли флаг над президентским дворцом и собираются переименовать Афганистан, талибы говорят одно, а делают другое", — сказал он телеканалу "Звезда".
Плотников выразил надежду, что "Талибан" сдержит обещания относительно безопасности российского посольства. Судя по его наблюдениям, люди, приближённые к режиму президента Гани, вслед за ним стараются убежать из страны. В то же время все, кто далёк от политики, чувствуют себя в относительной безопасности. Однако из Кабула поступает крайне противоречивая информация, ориентироваться в которой сложно даже профессиональным дипломатам.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, объявив о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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