Востоковед назвал оптимальную стратегию для России по ситуации в Афганистане

России необходимо занять выжидательную позицию по Афганистану, никуда не вмешиваться и внимательно всё анализировать — все заявления и действия "Талибана"*, а также и возможное влияние на нацбезопасность РФ. Такую точку зрения озвучил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

"Судя по тому, что они (талибы. — Прим. Лайфа) подняли флаг над президентским дворцом и собираются переименовать Афганистан, талибы говорят одно, а делают другое", — сказал он телеканалу "Звезда".

Плотников выразил надежду, что "Талибан" сдержит обещания относительно безопасности российского посольства. Судя по его наблюдениям, люди, приближённые к режиму президента Гани, вслед за ним стараются убежать из страны. В то же время все, кто далёк от политики, чувствуют себя в относительной безопасности. Однако из Кабула поступает крайне противоречивая информация, ориентироваться в которой сложно даже профессиональным дипломатам.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.