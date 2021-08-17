Названы самые популярные в России детские спортивные секции

Самые популярные среди российских школьников спортивные секции — плавание, единоборства и боевые искусства, танцы, баскетбол, гимнастика и акробатика. Об этом свидетельствуют результаты опроса "AliExpress Россия", которые есть в распоряжении Лайфа.

Согласно опросу, меньше всего дети рвутся в кружки по конному спорту, фехтованию, стрельбе из лука и шахматам. При этом большинство респондентов (76%), имеющих детей школьного возраста, сообщили, что их дети уже посещают спортивные секции, а половина оставшихся (12%) только планируют отдать ребёнка на занятия спортом в этом году. 28% школьников ходят в кружки при школе, 22% — детско-юношеские спортивные школы, 17% — секции при Дворцах спорта, 15% — частные детские спортивные клубы, 10% — секции при фитнес-центрах, а 8% берут частные уроки у тренера.

На спортивный инвентарь и подготовку ребёнка к занятиям спортом в этом году 42% россиян готовы потратить не более 3 тысяч рублей. Из всех опрошенных 8% в этом году не планируют обновлять инвентарь, 18% планируют выделить из семейного бюджета от 3 до 5 тысяч рублей, а 20% — от 5 до 10 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей на спортивный инвентарь и обмундирование могут потратить 12% россиян.