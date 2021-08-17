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Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но о признании речь не идёт

В Брюсселе готовы контактировать с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.

17 августа, 17:16

Здание Еврокомиссии в Брюсселе.

Фото © Wikipedia.org

Евросоюз признаёт, что радикальное движение "Талибан"* выиграло войну в Афганистане. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции глав МИД стран ЕС во вторник. По его словам, Брюссель считает необходимым начать диалог с новыми властями в Кабуле, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризис, но речи о признании этих властей пока не идёт.

"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идёт о диалоге, а не о признании власти "Талибана", — добавил он.

Объявился вице-президент и призвал сопротивляться талибам: Хроника обострения в Афганистане

Объявился вице-президент и призвал сопротивляться талибам: Хроника обострения в Афганистане

К слову, ранее во вторник в "Твиттере" объявился первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он напомнил, что является временным главой государства в соответствии с афганской конституцией. Салех призвал местное население не признавать власть талибов и присоединяться к движению сопротивления. Сам он, по его заверению, из страны не сбегал и продолжает находиться в осаждённом "Талибаном" Афганистане. Первые успехи уже есть: силы сопротивления отбили у "Талибана" район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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