Автор памятника Калашникову рассказал о подтексте арт-объекта в виде глины в Москве

Скульптура под названием "Большая глина № 4", которую устанавливают на Болотной площади, чужеродна для русских людей, считает народный художник РФ, автор памятника Михаилу Калашникову Салават Щербаков.

Выбранное для арт-объекта место находится вблизи храмов Замоскворечья и храма Христа Спасителя, заметил он в беседе с "Мослентой". Появление скульптуры, похожей на экскременты, в таком святом месте оскорбительно для православных. При этом, по словам Щербакова, в ней есть ироничный, "интересный" подтекст: высота арт-объекта — 12 метров, а в этом же районе стоит 12-метровый памятник князю Владимиру.