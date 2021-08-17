Автор памятника Калашникову рассказал о подтексте арт-объекта в виде глины в Москве
По его мнению, установление скульптуры, похожей на экскременты, вблизи храмов оскорбительно для верующих.
Фото © ТАСС / Сергей Петров, © Urs Fischer
Скульптура под названием "Большая глина № 4", которую устанавливают на Болотной площади, чужеродна для русских людей, считает народный художник РФ, автор памятника Михаилу Калашникову Салават Щербаков.
Выбранное для арт-объекта место находится вблизи храмов Замоскворечья и храма Христа Спасителя, заметил он в беседе с "Мослентой". Появление скульптуры, похожей на экскременты, в таком святом месте оскорбительно для православных. При этом, по словам Щербакова, в ней есть ироничный, "интересный" подтекст: высота арт-объекта — 12 метров, а в этом же районе стоит 12-метровый памятник князю Владимиру.
Ранее эту скульптуру швейцарского художника Урса Фишера оценил юморист Максим Галкин. По его мнению, это изваяние "реально отвратительно и мерзко" и не несёт в себе никакого смысла. В России много талантливых людей, чьи работы действительно достойны размещения в столице и других городах страны, посетовал юморист.
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