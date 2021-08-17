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Автор памятника Калашникову рассказал о подтексте арт-объекта в виде глины в Москве

По его мнению, установление скульптуры, похожей на экскременты, вблизи храмов оскорбительно для верующих.

17 августа, 16:48
<p>Фото © ТАСС / Сергей Петров, © <a href="https://ursfischer.com/images/429241" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Urs Fischer</a></p>

Фото © ТАСС / Сергей Петров, © Urs Fischer

Скульптура под названием "Большая глина № 4", которую устанавливают на Болотной площади, чужеродна для русских людей, считает народный художник РФ, автор памятника Михаилу Калашникову Салават Щербаков.

Выбранное для арт-объекта место находится вблизи храмов Замоскворечья и храма Христа Спасителя, заметил он в беседе с "Мослентой". Появление скульптуры, похожей на экскременты, в таком святом месте оскорбительно для православных. При этом, по словам Щербакова, в ней есть ироничный, "интересный" подтекст: высота арт-объекта — 12 метров, а в этом же районе стоит 12-метровый памятник князю Владимиру.

Ранее эту скульптуру швейцарского художника Урса Фишера оценил юморист Максим Галкин. По его мнению, это изваяние "реально отвратительно и мерзко" и не несёт в себе никакого смысла. В России много талантливых людей, чьи работы действительно достойны размещения в столице и других городах страны, посетовал юморист.

Не верьте своим глазам. 15 фото, на которые придётся взглянуть дважды, чтобы понять, что к чему

Не верьте своим глазам. 15 фото, на которые придётся взглянуть дважды, чтобы понять, что к чему

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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