Россиян предупредили о резком завершении лета

После жаркого лета холодная осень в этом году в России может наступить очень резко. Первые изменения в погоде станут заметны уже через несколько дней, рассказал специалист портала "Гисметео" Леонид Старков.

"Я, наверное, ещё подолью масла в огонь этих неприятных эмоций. Поскольку сейчас очень тепло и нетипично тепло для этого времени, то переход от жаркого лета к прохладной осени будет достаточно резким", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Старков отметил, что атмосфера уже начинает перестраиваться на осенние рельсы: над Северной Европой формируется обширная область пониженного давления. А это ведёт к тому, что уже через пару дней раннюю осень встретят на северо-западе России, в частности в Санкт-Петербурге. А ещё через четыре или пять дней осень заявит о себе уже в Центральной России.