Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ил-112В лётчиков

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким лётчиков, которые погибли во время крушения самолёта Ил-112В в подмосковной Кубинке. Глава государства подчеркнул, что Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации.

"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолёта Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику", — говорится в сообщении президента, опубликованном на сайте Кремля.