Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ил-112В лётчиков
Российский лидер назвал членов экипажа мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким лётчиков, которые погибли во время крушения самолёта Ил-112В в подмосковной Кубинке. Глава государства подчеркнул, что Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации.
"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолёта Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику", — говорится в сообщении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что катастрофа произошла близ аэродрома Кубинка. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье, а Лайф публиковал первые фото с места крушения. Экипаж состоял из трёх человек: это лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.
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